Relegation: Gute TV-Quoten für Sat.1 und Sky

In der Zielgruppe der Personen zwischen 14 und 59 Jahren lag der Marktanteil sogar bei 16,3 Prozent und damit deutlich über dem Konkurrenten "Germany's next Topmodel" bei RTL. Weitere 360.000 Fans verfolgten die Begegnung bei Sky, wo der Marktanteil in der Zielgruppe bei guten 2,9 Prozent lag.