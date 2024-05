Relegation: Seit 2009 siegte erst dreimal der Zweitligist

Es bleibt dabei: Seit der Wiedereinführung der Relegation in der Saison 2008/09 hat sich im Duell zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga erst dreimal der Zweitligist durchgesetzt. Fortuna Düsseldorf verpasste am Montagabend durch eine 5:6-Niederlage im Elfmeterschießen gegen den VfL Bochum die Rückkehr ins Oberhaus. Nach 120 Minuten hatte es 0:3 (0:3, 0:1) gestanden. Es war das überhaupt erste Mal in der Geschichte der Relegation, dass ein Team einen 0:3-Rückstand nach dem Hinspiel noch drehen konnte.