Rettung Relegation: Bochumer Achterbahn-Saison im Zeitraffer

Der VfL Bochum hat sich in einem denkwürdigen Relegations-Duell durchgesetzt und spielt auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga. Das Elfmeter-Drama gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf (6:5) war der Höhepunkt einer Bochumer Saison mit vielen Höhen und Tiefen. - Ein Überblick:

12. August 2023: Pokal-Aus beim Drittligisten

Die Saison beginnt mit einem Dämpfer: Im ersten Pflichtspiel seit dem fulminanten Klassenerhalt der Vorsaison (3:0 am letzten Spieltag gegen Bayer Leverkusen) muss der VfL in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Drittligist Arminia Bielefeld antreten. Der freche Außenseiter ärgert den Ruhrpott-Klub und geht schon in der ersten Halbzeit 2:0 in Führung. Zwar rettet sich Bochum noch in die Verlängerung, scheitert im Elfmeterschießen aber krachend. Zwei der drei Bochumer Schützen vergeben, Bielefeld gewinnt 4:1 und schmeißt den VfL raus.

3. November 2023: Wendepunkt beim Konkurrenten

Nach einem durchwachsenen Saisonstart steht Bochum nach neun Spielen auf Platz 16 (fünf Punkte). Unerwartete Punktgewinne gegen Borussia Dortmund (1:1) und RB Leipzig (0:0) machen den VfL-Anhängern aber Hoffnung, einzig ein Sieg fehlt noch. Am Freitagabend gastiert Bochum beim Tabellenletzten, dem ebenfalls noch sieglosen Aufsteiger Darmstadt 98. Bochum gibt wieder einmal zunächst seine Führung aus der Hand, doch Takuma Asano sorgt für den 2:1-Siegtreffer. Bochum springt auf Rang 14 und startet einen Lauf: Nach drei weiteren Spielen ohne Niederlage klettert der Abstiegskandidat bis auf Platz zwölf und scheint zunächst alle Sorgen los zu sein.

18. Februar 2024: Sensation gegen die Bayern

Noch immer liegen die Bochumer trotz vieler verspielter Führungen ungefährdet auf Platz 14, als am 22. Spieltag Bayern München im Ruhrstadion gastiert. Bereits dreimal kassierte der VfL seit dem Wiederaufstieg eine 0:7-Klatsche gegen den Rekordmeister - und nach dem Treffer von Jamal Musiala sieht es erneut nach einer klaren Angelegenheit für den Favoriten aus. Doch nach langen Protest-Unterbrechungen drehen Asano und Keven Schlotterbeck innerhalb von sechs Minuten das Spiel, in der Schlussphase erhöht Kevin Stöger per Elfmeter. Bochum gewinnt 3:2, ist Tabellen-11., der vorläufige Höhepunkt der Saison ist erreicht. Der Abstieg dürfte bei neun Punkten Vorsprung auf Platz 16 kein Thema mehr werden.

6. April 2024: Last-Minute-Tiefschlag und Abstiegskampf-Rückkehr

Nach einer schwachen Leistung beim FSV Mainz 05 (0:2) vergab der inzwischen Tabellen-15. in der Vorwoche eine 2:0-Führung gegen Darmstadt. Seit dem Bayern-Spektakel gab es keinen Sieg mehr, Bochum steckt wieder mitten im Abstiegskampf. Nun muss dringend ein Sieg beim 1. FC Köln her - und es sieht lange gut aus. Nach dem Tor von Felix Passlack führen die Gäste bis in die Nachspielzeit. Dann aber schocken Steffen Tigges (90.+1) und Luca Waldschmidt (90.+2) die Bochumer. Nackenschlag statt Befreiung, zum Leid von Trainer Thomas Letsch. Zwei Tage nach der Pleite wird er entlassen, Klubidol Heiko Butscher übernimmt und soll seinen Herzensklub retten. Zwei Wochen später rutscht Bochum durch ein 0:1 in Wolfsburg zum ersten Mal seit dem 9. Spieltag wieder auf einen Abstiegsplatz.

18. Mai 2024: Totalausfall im Saison-Finale

„Grausamer Auftritt“ und „inakzeptable Leistung“: Bochum liegt nach dem letzten Spieltag am Boden. Durch eine blutleere Vorstellung bei Werder Bremen (1:4) verpasst der VfL die Rettung aus eigener Kraft. Weil Union Berlin und Mainz gewinnen, stürzen Butscher und Co. auf den Relegationsplatz, nachdem zwei Wochen zuvor durch Siege gegen die TSG Hoffenheim und Berlin alles auf den Klassenerhalt hingedeutet hatte. „Wir haben immer noch die Möglichkeit, in der ersten Liga zu bleiben, und genau um das geht es“, sagte Butscher im Anschluss. Ihm bleiben nur fünf Tage, um sein Team vor dem ersten Showdown gegen Fortuna Düsseldorf wieder aufzubauen.

 01:59 VfL Bochum: Pure Erleichterung nach gelungenem Klassenerhalt

23. Mai 2024: Hinspieldebakel zu Hause

Im Relegations-Hinspiel werden die Bochumer vorgeführt. Ein Slapstick-Eigentor von Philipp Hofmann, ein Konter der Fortuna und ein Patzer von Torhüter Andreas Luthe sorgen für einen verdienten 3:0-Sieg der Düsseldorfer. Der Abstieg scheint besiegelt, Bochum will mit dem Mut der Verzweiflung im Rückspiel aber nochmal alles probieren. "Wir gehen mit dem Glauben in das Spiel, noch etwas drehen zu können", sagte Butscher: "Wir geben erst auf, wenn der Schlusspfiff ertönt."

27. Mai 2024: Das „blaue Wunder“ von Düsseldorf