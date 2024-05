Aus beim BVB! Reus verkündet Trennung

Der 34-Jährige, in der Saison-Rückrunde nur in fünf von 19 Pflichtspielen in der Startelf, erklärte in einem vom BVB auf X veröffentlichten Video: „Liebe BVB-Fans, zwölf Jahre durfte ich in diesem wunderschönen Stadion spielen. Mein halbes Leben habe ich diesem tollen Klub gewidmet, eine Menge Höhen und Tiefen erlebt, aber mehr Höhen. Der Klub und ich sind zu dem Schluss gekommen, den Vertrag nicht zu verlängern. Ich bin unglaublich dankbar, so viele Jahre für diesen Klub gespielt haben zu dürfen. Es fällt mir sehr, sehr schwer, die passenden Worte zu finden.“