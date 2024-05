Rose über Vertrag: "Gerne auch noch nächstes Jahr hier"

Trainer Marco Rose hat sich zu den Spekulationen um das Interesse des italienischen Topklubs AC Mailand geäußert. „Ich kommentiere solche Dinge grundsätzlich nicht“, sagte der Trainer von RB Leipzig nach dem 1:1 (0:1) gegen Werder Bremen am Samstag. Er fühle sich „sehr wohl“ in Leipzig, sagte Rose: „Wenn es die andere Seite will, bin ich auch sehr gerne nächstes Jahr noch hier.“

Mit Blick auf Stürmer Benjamin Sesko, an dem ebenfalls unter anderem Milan interessiert sein soll, glaubt Sportdirektor Rouven Schröder an einen Verbleib. "Aktuell haben wir nicht das Gefühl, dass Benjamin einen Schritt weg machen will", sagte der 48-Jährige: "Stand jetzt, und das ist ein starker Stand jetzt, gehen wir davon aus, dass er bei uns bleibt." Auch bei Xavi Simons, der von Paris St. Germain bis Juni an RB ausgeliehen ist, bemühe sich RB, den Offensivspieler "noch bei uns zu halten können".