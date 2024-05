Rot gegen Leverkusen: Ein Spiel Sperre für Passlack

Abwehrspieler Felix Passlack vom Bundesligisten VfL Bochum ist nach seinem Platzverweis im Heimspiel gegen Meister Bayer Leverkusen (0:5) für ein Spiel gesperrt worden. Das gab der DFB am Dienstag bekannt. Passlack hatte in der Partie am Sonntagabend nach 15 Minuten Nathan Tella als letzter Mann gefoult und wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen.