Schweigeminute im Spiel: Bayer gedenkt verstorbenen Fans

Unter dem Motto „Im Herzen feierst du mit“ hielten die 30.210 Fans in der ausverkauften BayArena beim Spiel gegen den FC Augsburg nach 19:04 Minuten für eine Minute lang inne.

"In Gedenken an alle verstorbenen Bayer-Fans - dieser Titel gehört auch euch" prangte als Spruchband vor der Nordkurve, dazu brannte ein einzelner Bengalo. Auf der Tribüne hielten Fans Fotos von ihren Liebsten in die Luft, auch die Gäste-Fans stoppten ihre Gesänge.