Sinkiewicz über Podolski: "... dann wird er FC-Präsident"

Sinkiewicz und Podolski spielten gemeinsam in der Jugend des FC, beide trugen später auch die Kapitänsbinde ihres Heimatklubs. "Poldi hat Macht in Köln und die Fanbasis hinter sich", sagte Sinkiewicz nun: "Wenn man ihm nur den Posten des Markenbotschafters anbietet, ist das zu wenig bei dem, was er für den Verein gemacht hat."