St. Pauli verliert Top-Scorer Hartel

Der FC St. Pauli muss nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga ohne seinen Top-Scorer Marcel Hartel planen. Wie der Kiez-Klub am Donnerstag mitteilte, verlässt der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler die Hamburger nach drei gemeinsamen Jahren.

Hartel: „Es fällt mir nicht leicht“

In der abgelaufenen Saison erzielte Hartel in 33 Zweitliga-Spielen 17 Tore und bereitete 13 weitere vor. Er hatte damit maßgeblichen Anteil am Aufstieg sowie der Meisterschaft in der 2. Liga. Im DFB-Pokal stand er in vier Spielen auf dem Platz. Dabei schoss er vier Tore und bereitete zwei weitere vor.