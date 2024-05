Streich: Coming-out "sollte Selbstverständlichkeit sein"

Streich: Entwicklung extrem positiv

In vielen Gesellschaftsschichten sei es "sehr positiv zu bewerten, was in unserem Land in den letzten Jahrzehnten passiert ist", sagte Streich: "Wenn ich darüber nachdenke, wie in der Kabine gesprochen wurde vor 30 Jahren, da war es gar kein Thema." Homosexualität sei "sehr negativ" und "mit vielen Vorurteilen behaftet" gewesen: "Das hat sich sehr geändert die letzten Jahrzehnte, das ist eine extrem positive Entwicklung."