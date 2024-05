Streich hadert: "Maximal enttäuscht von mir"

Christian Streich stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Seinen Abschied beim SC Freiburg hatte sich das Trainer-Unikat ganz anders vorgestellt. "Fakt ist, dass ich in den letzten Spielen nicht in der Lage war, die allerletzte Energie so zu bündeln, um es in den Europapokal zu schaffen. Deshalb ist dieser Tag ein für mich persönlich sehr enttäuschender Tag", sagte Streich nach dem 1:2 (0:0) bei Union Berlin: "Ich bin sehr enttäuscht über mich selber. Es tut mir leid für die Fans und die Mannschaft."