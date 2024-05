Streich mit interessanter Andeutung

Christian Streich will offenbar auch eine schnelle Rückkehr ins Trainergeschäft nicht ausschließen. Er habe „keine Ahnung“, was er nach seinem Abschied als Chefcoach des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg tun werde, sagte Streich im ZDF-Sportstudio: „Ich weiß nicht, was in drei Monaten ist. Ich habe aber mehrere Ideen.“