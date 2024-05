Streich will sich mit Freiburg "nochmal richtig freuen"

Trainer Christian Streich will sich mit der Qualifikation für den Europapokal vom SC Freiburg verabschieden. Es wäre toll, wenn sich sein Team am Ende der Saison „nochmal richtig freuen könnte“, sagte Streich vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am Samstagabend (18.30 Uhr im LIVETICKER): „Wir stehen bis jetzt gut da. Jetzt heißt es, in ein ganz heißes Spiel zu gehen in Köln.“