Stuttgart macht Diehl-Verpflichtung perfekt

Der VfB Stuttgart hat die sich lange anbahnende Verpflichtung von Justin Diehl perfekt gemacht. Wie der Vizemeister der Fußball-Bundesliga am Mittwoch bekannt gab, kommt der 19 Jahre alte Offensivspieler im Sommer ablösefrei vom Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln und unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Beim FC stand er seit Rückrundenbeginn im Kader der ersten Mannschaft und kam seitdem auf sieben Bundesligaeinsaätze.

Der deutsche U-20-Nationalspieler, der seit 2011 alle Jugendmannschaften des FC durchlief, gehöre "auf seiner Position zu den spannendsten Spielern in Deutschland", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: "Er hat in der abgelaufenen Spielzeit die ersten Schritte in der Bundesliga gemacht, beim VfB wollen wir seine Fähigkeiten weiter ausbauen und fördern."