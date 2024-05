Tah über Bayern-Gerüchte: "Voll" auf EM fokussiert

Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah will sich vor der Heim-EM nicht zu sehr mit seiner Zukunft über das Turnier hinaus befassen. „Es gab in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Spekulationen“, sagte der Profi von Bayer Leverkusen im Trainingslager der DFB-Auswahl am Donnerstag in Blankenhain über ein mögliches Interesse von Bayern München, „das ist verständlich durch meine Vertragssituation. Aber ich bin gerade bei der Nationalmannschaft angekommen und fokussiere mich voll und ganz darauf, was vor uns steht - etwas sehr Besonderes.“