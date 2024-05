Terzic singt Loblied auf Reus

Reus erzielte in seinem vorletzten Heimspiel für den BVB ein Tor selbst und bereitete zwei weitere Treffer vor. Am Freitag hatte der Klub die Trennung vom langjährigen Kapitän am Saisonende verkündet. "Ich habe leider keine Fernbedienung oder Stoppuhr, die verhindert, dass er am Ende des Monats 35 Jahre alt wird", sagte Terzic über die Trennung.

Am Ende seines ersten Jahres in Dortmund hatte Reus das Endspiel in der Königsklasse im Fußball-Tempel Wembley mit dem BVB gegen Bayern München verloren. Am Dienstag steht das Halbfinal-Rückspiel bei Paris St. Germain an (Hinspiel: 1:0) an. "Wir haben noch ein bisschen was vor uns", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl über Reus: "Wir werden ihn in den nächsten Spielen brauchen."