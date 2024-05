Tuchels Zukunft weiter offen: "Habe keine Ahnung"

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hat seine Zukunft weiter offen gelassen. Er habe „keine Ahnung“, wie es ab Sommer für ihn weitergehe. „Das werde ich in aller Ruhe überlegen. Es war alles anders geplant. Ich werde mir die Zeit nehmen“, sagte Tuchel vor seinem letzten Heimspiel als Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Sonntag (17.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg.

Gemutmaßt wurde in den vergangenen Wochen immer wieder, dass es Tuchel erneut in die Premier League ziehen könnte. Mit Chelsea hatte er 2021 die Champions League gewonnen, nun soll er bei Manchester United auf der Liste stehen. Es sei "kein Geheimnis, dass ich es bei Chelsea, in England und in der Premier League geliebt habe, ganz sicher", hatte Tuchel vor dem Halbfinale in der Champions League bei Real Madrid bereits gesagt: "Das war eine sehr besondere Zeit, an die ich mich sehr gerne erinnere."