Tzolis über Slapstick-Tor: "Wollte direkt treffen"

Zu einem möglichen Verbleib in Düsseldorf äußerte sich die Leihgabe von Norwich City zurückhaltend. "Ich mag Düsseldorf, aber der Wechsel liegt nicht in meiner Hand", sagte Tzolis, er habe aber "gerne eine Zukunft in Deutschland" und stellte eine Entscheidung darüber in naher Zukunft in Aussicht: "Ich bin ausgeliehen mit Option, die Option ist also da. Ich denke, nächste Woche wissen wir, ob ich hier bleibe oder nicht."