Union-Boss Zingler spricht Bjelica "volle Unterstützung" aus

Präsident Dirk Zingler vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin hat Trainer Nenad Bjelica nach den Medienberichten über eine Trennung im Sommer den Rücken gestärkt. „Nenad Bjelica hat unsere volle Unterstützung. Deshalb berührt uns das nicht. Es ärgert uns ein bisschen, weil die Leser am Ende keine andere Chance haben, als das zu glauben, was da drin steht. Wenn das dann falsch ist, ist das schade für die Leser“, sagte Zingler am Sonntag bei DAZN vor dem Ligaspiel gegen den VfL Bochum.