Vor Abstiegsfinale: Union-Trainer Grote fühlt sich "sauwohl"

Interimstrainer Marco Grote vom Bundesligisten Union Berlin geht mit viel Energie in das Abstiegsendspiel gegen 1. FC Köln. „Sie können sich gar nicht so richtig vorstellen, wie viel Bock ich habe“, sagte der neue Coach vor dem so wichtigen Kellerduell am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) in der Domstadt. In seiner neuen Rolle fühle sich der 51-Jährige „sauwohl“.