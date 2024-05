Vor Bayern-Spiel: Bienenschwarm im Stuttgarter Stadion

Ungewohnter Besuch beim Bundesliga-Topspiel: Die Stuttgarter Feuerwehr musste kurz vor der Partie des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Sat.1) einen Bienenschwarm aus der Stuttgarter Arena entfernen. Die Bienen hatten sich am Stativ eines Lautsprechers direkt hinter einem der Tore festgesetzt.

Nachdem Mitarbeiter die Besucher bemerkt hatten, sammelte ein als Imker ausgebildeter Feuerwehrmann die Bienen in einem so genannten Bienenkorb ein. Wie die Stuttgarter Feuerwehr mitteilte, waren die Bienen rund anderthalb Stunden vor Anpfiff der Partie beseitigt und wurden von den Einsatzkräften in die Natur zurückgebracht.