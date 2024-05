Bundesliga: Weiser-Entscheidung in Bremen gefallen!

Bundesligist Werder Bremen kann weiterhin auf die Dienste von Leistungsträger Mitchell Weiser bauen. Wie die Norddeutschen am Freitag mitteilten, verlängerte der Rechtsverteidiger seinen auslaufenden Vertrag.

Die Laufzeit nannte der Klub nicht. Der 30-Jährige kam 2021 zunächst leihweise aus Leverkusen an die Weser und wurde ein Jahr später fest verpflichtet.

„Ich nehme wahr, dass sich hier im Klub einiges in die richtige Richtung entwickelt und habe mich deshalb auch entschieden, den eingeschlagenen Weg weiter mitzugehen“, sagte Weiser.

In 86 Pflichtspielen für die Grün-Weißen steuerte der offensivstarke Schienenspieler 29 Scorerpunkte bei. Am letzten Spieltag gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr) könnte der ehemalige U21-Europameister sein 200. Bundesligaspiel absolvieren.