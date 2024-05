Zum Abschied: ARD mit Streich-Dokumentation

In dem 45-minütigen Film „Christian Streich - Ende einer Ära“, der ab Sonntag in der ARD Mediathek abrufbar ist und am 1. Juni um 19.10 Uhr im Ersten läuft, sprechen viele prominente Wegbegleiter sowie Streich selbst über die beeindruckende Amtszeit des 58-Jährigen bei den Breisgauern.