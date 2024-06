84.000 Euro Geldstrafe für Union Berlin

Die Fans der Köpenicker hatten in zwei Spielen pyrotechnische Gegenstände gezündet - was den Verein nun teuer zu stehen kommt.

Fußball-Bundesligist Union Berlin ist vom DFB-Sportgericht zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 84.000 Euro verurteilt worden. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mitteilte, hatten Anhänger der Berliner während des Bundesligaspiels beim VfB Stuttgart am 8. März etwa 51 pyrotechnische Gegenstände gezündet.