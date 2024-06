Aaronson verlängert in Frankfurt - Leihe nach Utrecht

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat das amerikanische Offensiv-Talent Paxten Aaronson langfristig an sich gebunden.

Der 20-Jährige verlängert seinen Vertrag bis 2028 und wird für die kommende Saison an den niederländischen Erstligisten FC Utrecht verliehen. Das teilte die Eintracht am Freitag mit. Schon die Rückrunde der vergangenen Saison hatte Aaronson leihweise für Vitesse Arnheim gespielt. In 14 Spielen erzielte er dort vier Treffer.