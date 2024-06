Bayern-Trainerteam komplett: Quintett folgt Kompany

Das Trainerteam hinter Bayern Münchens neuem Chefcoach Vincent Kompany steht. Wie der Rekordmeister der Fußball-Bundesliga am Freitag mitteilte, werden Rene Maric, bisher Trainer der Münchner U19, der Brite Aaron Danks und Kompanys belgischer Landsmann Floribert N‘Galula als Co-Trainer fungieren. Wie N‘Galula folgen Kompany zudem Athletiktrainer Bram Geers und Rodyse Munienge als Assistenten im organisatorischen Bereich vom englischen Erstliga-Absteiger FC Burnley an die Isar.

Danks, der als Co- und Interimstrainer bei Aston Villa 2022 Premier-League-Erfahrung sammelte und zuletzt als Co-Trainer beim englischen Zweitligisten FC Middlesbrough tätig war, assistierte Kompany 2021 für acht Spiele beim RSC Anderlecht in Belgien.

Am 15. Juli starten die Bayern mit dem neuen Trainerstab in die Vorbereitung auf die kommende Saison. Das erste Pflichtspiel absolvieren die Münchner am 16. August in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm.