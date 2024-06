Blessin übernimmt St. Pauli: "Bin kein Fabian 2.0"

Der neue Trainer will seinen Vorgänger beim FC St. Pauli nicht kopieren und eigene Akzente setzen.

Neu-Trainer Alexander Blessin (51) will bei Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli seinen Vorgänger Fabian Hürzeler nicht kopieren. „Ich bin kein Fabian 2.0″, sagte Blessin am Donnerstag bei seiner Vorstellung: „Ich bin Alex und freue mich auf die neue Aufgabe.“

Hürzeler hatte St. Pauli nach 13 Jahren Abstinenz wieder in die Bundesliga geführt, den Erfolgsgaranten zog es in die englische Premier League zu Brighton and Hove Albion.