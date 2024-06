Bundesliga: VfL Bochum stattet Koerdt mit Profivertrag aus

Lennart Koerdt spielte bisher in der Nachwuchsabteilung der Bochumer. Nun ist er Profi des VfL.

Lennart Koerdt spielte bisher in der Nachwuchsabteilung der Bochumer. Nun ist er Profi des VfL.

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat Nachwuchsspieler Lennart Koerdt mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 19-Jährige unterschrieb beim Ruhrpott-Klub bis 2027, seit 2019 spielte Koerdt in den Jugendmannschaften des VfL.

Sportdirektor Marc Lettau bezeichnete den offensiven Mittelfeldspieler als „großes Talent mit viel Entwicklungspotenzial“. In der Weststaffel der U19-Bundesliga erzielte Koerdt in der vergangenen Saison in 26 Spielen sieben Tore (fünf Vorlagen).