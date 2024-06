Bundesliga: Bayern-Coach Kompany bittet zum Trainingsauftakt

von SPORT1 19.06.2024 • 12:29 Uhr Die neue Bundesliga-Saison wirft ihre Schatten voraus. Die Teams starten in ihre Vorbereitung. Der FC Bayern startet seinen Trainings-Auftakt einen Tag nach dem EM-Finale.

Bevor am 23. August die neue Bundesliga-Saison startet, stehen für die Profis anstrengende Trainingswochen auf dem Programm. So natürlich auch beim FC Bayern München. Der Rekordmeister veröffentlichte nun seine Planungen für die Saison-Vorbereitung.

Los geht es für die Bayern am 15. Juli, einen Tag nach dem Finale der Europameisterschaft. Der neue Coach Vincent Kompany wird dann allerdings noch auf zahlreiche Nationalspieler verzichten müssen.

FC Bayern: Trainingslager am Tegernsee

Wie in den vergangenen Jahren auch werden die Bayern in ihrer Vorbereitung ein Trainingslager am Tegernsee abhalten. Dieses findet vom 22. bis 25. Juli statt und beinhaltet ein Trainingsspiel gegen den ortsansässigen FC Rottach-Egern (24. Juli).

Bevor es allerdings an den schönen Tegernsee geht, steht für die anwesenden Profis eine medizinische Untersuchung sowie eine Leistungsdiagnostik auf dem Programm. Erst am 17. Juli stehen die ersten Einheiten auf dem Platz an.

Neunte Audi Summer Tour

Auch in diesem Jahr startet der Rekordmeister mit seinen Profis in Richtung Asien und wird auf die Audi Summer Tour gehen. Vom 31. Juli bis 5. August werden die Bayern in Südkorea zu Gast sein und unter anderem in Seoul ein Testspiel gegen Tottenham Hotspur (3. August) bestreiten.