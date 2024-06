Bundesliga: DFB-Talent befeuert Wechselgerüchte

Mainz 05 -Talent Brajan Gruda hat sich überraschend offen bezüglich eines kurzfristigen Vereinswechsels geäußert. „Ich hätte schon Lust, den nächsten Schritt zu machen. Und ich denke für mich auch, dass ich so weit bin“, sagte der 20-Jährige der Bild: „ Ich mache mir da keinen Stress, vertraue meinem Berater zu hundert Prozent – das wird alles geregelt.“

Zuletzt war Gruda sogar von Bundestrainer Julian Nagelsmann ins EM-Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft eingeladen worden. Dieses musste der Deutsch-Albaner allerdings wegen einer Muskelverletzung in der Wade vorzeitig verlassen.

Gruda äußerte sich zu Toni Kroos: „Was er geschafft hat, ist natürlich ein Traum. Man würde schon auch gerne eines Tages mal bei Real spielen und so viel Geld verdienen. Aber, ich bin ja noch am Anfang. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn ich gesund bleibe und weiter Gas gebe, dass es auch so weit kommen kann.“