Bundesliga: Nächster BVB-Abgang fix

Antonios Papadopoulos verlässt den BVB ablösefrei und schließt sich dem FC Lugano an. Dort erhält der 24-Jährige einen Dreijahresvertrag.

Antonios Papadopoulos verlässt den BVB ablösefrei und schließt sich dem FC Lugano an. Dort erhält der 24-Jährige einen Dreijahresvertrag.

Nach Marco Reus verlässt nun der nächste Spieler den BVB ! Wie der Schweizer Fußballklub FC Lugano am Mittwoch bekanntgegeben hat, wechselt Antonios Papadopoulos von Borussia Dortmund in die Schweizer Super League.

Der Verteidiger verlässt den BVB mit Vertragsende ablösefrei und erhält in der Schweiz einen Dreijahresvertrag. Sein neuer Arbeitgeber kündigte den Deutsch-Griechen als „ersten Volltreffer im Hinblick auf die Saison 2024/25″ an.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Der gebürtige Stuttgarter wechselte 2021 zu den Schwarz-Gelben und sammelte in drei Jahren 69 Einsätze für Dortmunds Zweitvertretung und fünf Spiele für die Profimannschaft.

„Er ist ein sehr zweikampfstarker Spieler, der über eine solide Fußballausbildung verfügt. Er hat Erfahrungen in der dritten deutschen Liga gesammelt, aber auch einige Spiele mit der ersten Mannschaft von Borussia Dortmund in der Bundesliga und in der Champions League bestritten“, sagte Sportchef Carlos Da Silva.