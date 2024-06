Christiansen neuer Geschäftsführer Sport in Wolfsburg

Der Schäfer-Nachfolger ist gefunden. Peter Christiansen führt ab 1. Juli die Geschäfte in Wolfsburg.

Peter Christiansen wird neuer Geschäftsführer Sport beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg . Wie der Klub am Freitag mitteilte, kommt der Däne zum 1. Juli vom FC Kopenhagen. Dort war der 49-Jährige seit 2021 als Direktor Profifußball tätig gewesen. Laut eines Berichts des Fachmagazins kicker wird eine Ablöse von 1,5 Millionen Euro fällig.

Kopenhagen gewann in Christiansens Amtszeit zweimal die dänische Meisterschaft und einmal den Pokal. In der abgelaufenen Saison qualifizierten sich die Dänen sogar in einer schweren Gruppe mit Bayern München und Manchester United für das Achtelfinale der Champions League.