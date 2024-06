Erst Aufstieg, nun Abgang? Hürzeler offenbar mit Brighton einig

Erfolgscoach Fabian Hürzeler ist sich angeblich mit Brighton and Hove Albion einig. Der Weggang vom FC St. Pauli hängt wohl nur noch an der Ablösesumme.

Erst der Aufstieg, nun der Abgang? Erfolgstrainer Fabian Hürzeler steht vor einem Wechsel vom FC St. Pauli in die englische Premier League zu Brighton and Hove Albion. Nur drei Wochen nach der Zweitliga-Meisterschaft mit dem Kiez-Klub berichtete Sky am Sonntag von einer mündlichen Einigung des 31-Jährigen mit den Briten, eine Freigabe durch St. Pauli gibt es bislang nicht. Es geht dem Vernehmen nach noch um die Ablösesumme.