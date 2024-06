Transfermarkt: Schlotterbeck wechselt zum FC Augsburg

Schlotterbeck war in den vergangenen beiden Spielzeiten an den VfL Bochum ausgeliehen und hatte sich dort als Stammkraft (42 Bundesliga-Spiele) etabliert. Am Ende der letzten Saison konnte er mit den Bochumern den erfolgreichen Klassenerhalt in der Relegation gegen Zweitligisten Fortuna Düsseldorf feiern.