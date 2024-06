Die Zukunft des FC Bayern hat einen neuen Pfeiler

von Niklas Trettin 27.06.2024 • 23:55 Uhr Nach seiner Rückkehr aus Leverkusen soll Josip Stanisic beim FC Bayern einen höheren Stellenwert erhalten. Der gebürtige Münchner ist unter Neu-Trainer Vincent Kompany fest eingeplant.

Vertraglich schien die Sachlage bei Josip Stanisic früh klar gewesen zu sein, doch das letzte Wort wurde nie wirklich gesprochen.

So verstand es nicht zuletzt Leverkusens Stadionsprecher Tobias Ufer, als er dem kroatischen Abwehrspieler im Mai auf der Doublesieger-Party das Abschiedsfoto überreichte und zu ihm sagte: „Wir geben ihm einfach mal das Bild und dann schauen wir weiter.“ Für eine Saison war der 24-Jährige vom FC Bayern an die Werkself ausgeliehen - und dann?

Machte sich Bayer lange und zaghafte Hoffnung, dass sie noch einen Weg finden würden, Stanisic aus München fest wegzukaufen. Schließlich arbeitete er sich im Laufe der Spielzeit in Xabi Alonsos erste Elf und war am Ende eine der wichtigsten Figuren. 38 Pflichtspiele, dabei vier geschossene Tore und sechs Assists - kein Wunder also, dass sich der Defensiv-Spezialist in die Herzen der Fans spielte. Allerdings wird aus der so sehnlich erhofften Rückkehr nichts - wie eine Meldung der Bayern am Donnerstag klarstellte.

„Es ist schön, wieder in meiner Heimat zu sein“

Daraus ging hervor, dass Stanisic sein Arbeitspapier in der bayerischen Landeshauptstadt vorzeitig bis 2029 verlängert hat. Seit er denken könne, sei er „Fan dieses Vereins“, wird der gebürtiger Münchner zitiert. „Ich bin Leverkusen dankbar, weil ich dort viel dazugelernt habe - im Fußball wie außerhalb des Spielfelds: Ich durfte viele Spiele machen, konnte mich zeigen und in Rhythmus kommen.“

Von dem will der EM-Teilnehmer nun im mit Spannung erwarteten sportlichen Umbruchs profitieren - werden die Karten unter Neu-Trainer Vincent Kompany doch wieder neu gemischt.

„Meine Ziele sind klar: Alles für den FC Bayern zu geben und so viele Titel wie möglich zu gewinnen. Es ist schön, wieder in meiner Heimat zu sein“, so Stanisic, dessen Verbleib in Leverkusen von seiner und Münchens Seite entgegen den vielen Gerüchten nie wirklich eine Option war.

Denn bei seinem Jugendverein soll er fortan die Achse der Zukunft bilden - die neben ihm aus Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic und Mathys Tel besteht. „Solche Charaktere brauchst du in einer Mannschaft“, meinte Sportdirektor Christoph Freund. Stanisic sei ein Vorbild. Er wisse, wie man sich an der Säbener Straße durchsetzt.

Fußballerisch genoss Stanisic, der für die Münchener zwischen 2021 und 2023 bereits 41 Profispiele absolviert hat, sowieso immer den Ruf einer absolut verlässlichen Kraft, jedoch weder mehr noch weniger als das.

Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann beschrieb seine Fähigkeiten einst als „ordentlich“, ohne Ausreißer „in Richtung Weltklasse“ oder ins andere Extrem. Dass er aber sehr wohl in eine positive Richtung abdriften kann, stellte er spätestens in Leverkusen eindrucksvoll unter Beweis. Und zwar nicht nur defensiv, wo der Allrounder überaus flexibel einsetzbar ist. Sondern auch offensiv.

Große Konkurrenz für Stanisic

Wie Geduld, Willenskraft, Fleiß und Ehrgeiz an sein Ziel kommt, weiß Stanisic also sehr gut. Jetzt möchte er die nächsten Schritte gehen - und sich dafür gegenüber der in München für gewöhnlich nochmal stärkeren teaminternen Konkurrenz behaupten.

Josip Stanisic wechselt zurück zum FC Bayern

Auf die wird er ohne Zweifel treffen. Für die Position hinten rechts stehen mit Joshua Kimmich, Noussair Mazraoui, Sacha Boey und eben Stanisic mittlerweile gleich vier Akteure parat. Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano, Min-jae Kim, Eric Dier und Neuzugang Hiroki Ito sind für die Innenverteidigung da.