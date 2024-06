Fix! FC Bayern verleiht Offensiv-Juwel innerhalb der Bundesliga

Der FC Bayern verleiht Paul Wanner an den 1. FC Heidenheim. Zuletzt spielte der 18-Jährige beim SV Elversberg in der 2. Bundesliga.

Der FC Bayern verleiht Paul Wanner an den 1. FC Heidenheim. Zuletzt spielte der 18-Jährige beim SV Elversberg in der 2. Bundesliga.

Jetzt ist es fix! Der FC Bayern leiht Offensiv-Juwel Paul Wanner an den 1. FC Heidenheim aus. Was bereits am Samstag berichtet worden war, machten der deutsche Rekordmeister am Montagvormittag offiziell.