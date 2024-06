Frankfurt verleiht Ngankam nach Hannover

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt gibt Stürmer Jessic Ngankam per Leihe in die 2. Liga ab.

Der 23-Jährige wird in der kommenden Saison für Hannover 96 auflaufen, das teilten beide Klubs am Freitag mit. An die Eintracht ist der Stürmer vertraglich noch bis 2028 gebunden.