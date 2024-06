Frankfurt verleiht Smolcic nach Linz

Der Kroate soll in Östrreich "den nächsten Schritt" machen.

Der Kroate soll in Östrreich "den nächsten Schritt" machen.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt gibt Verteidiger Hrvoje Smolcic leihweise nach Österreich ab. Der 23-Jährige wird in der kommenden Saison für den Linzer ASK auflaufen, er solle dort "den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen", sagte Sportvorstand Markus Krösche. Der Kroate war 2022 von HNK Rijeka nach Frankfurt gewechselt und absolvierte seitdem 20 Bundesligaspiele (ein Tor).