Erstaunliche Worte: Guirassy vor Wechsel zum BVB?

Stuttgarts Topstürmer Serhou Guirassy kann sich offenbar einen Wechsel zu Bundesliga-Konkurrent Borussia Dortmund vorstellen. „Auf jeden Fall. Es ist ein sehr großer Klub“, sagte der Nationalspieler aus Guinea bei Sky. In der abgelaufenen Saison überzeugte Guirassy mit 30 Toren in 30 Pflichtspielen und schoss den VfB zur Vizemeisterschaft und in die Champions League.

Ob der 28-Jährige mit den Schwaben überhaupt in der Königsklasse spielen wird, wisse er selbst noch nicht. "Es ist zu früh, das zu sagen", so Guirassy. Eilig scheint er es bei seiner Entscheidung nicht zu haben: "Jetzt ist es Zeit für Urlaub. Wir werden in ein paar Wochen wissen, was passieren wird".