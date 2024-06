Heißes BVB-Gerücht! Legende als Co-Trainer gehandelt

Das Trainerkarussell beim BVB dreht sich rasend schnell. Erst geht Edin Terzic, dann übernimmt Nuri Sahin. Nun könnte auch noch ein prominenter Name als Co. folgen.

Ein ehemaliger Mittefeldmann übernimmt das Zepter an der Seitenlinie des BVB, ein Abwehrspieler könnte als Co-Trainer folgen.

Der inzwischen 36-Jährige kam in der U19 zu Borussia Dortmund und stand im Anschluss nie woanders unter Vertrag, weilte insgesamt 17 Jahre als aktiver Spieler beim Verein. So absolvierte Schmelzer alle 258 Bundesliga-Spiele (3 Tore/ 23 Assists) für die Schwarzgelben und beendete 2022 seine Karriere im heimischen Signal-Iduna-Park.

Zudem soll das persönliche Verhältnis zu Sahin ein hervorragendes sein - ein weiterer Pluspunkt in den internen Gesprächen.

Schneller BVB-Aufstieg für Schmelzer?

Im verlorenen Champions-League-Finale 2013 gegen den FC Bayern in Wembley stand Schmelzer in der Startelf, Sahin kam erst in der 90. Minute. Zudem gewannen beide mit der Borussia 2011 und 2012 die deutsche Meisterschaft.