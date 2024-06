"Ich wollte nie wechseln": Bayern-Star Pavlovic spricht Klartext

Zwar leugnete der 20-Jährige im Interview mit Sky die Gerüchte, wonach er als Jugendlicher mehrmals kurz davor gestanden wäre, das Bayern-Internat zu verlassen, räumte jedoch Probleme ein. „Ich wollte nie wechseln, auch wenn ich schwere Zeiten hatte, gerade in der U15. Damals war ich der Kleinste im Team - fußballerisch zwar top, aber körperlich schwach. Ich saß oft auf der Bank“, erinnerte sich Pavlovic an die prägende Zeit.

Die junge Mittelfeld-Hoffnung hat sich trotz seiner Defizite nach oben gearbeitet, weil er die Mentalität aufbringen konnte, die es für einen Durchbruch in München braucht. „Ich wollte es immer bei Bayern packen und nicht woanders hin. Mein Motto: Alles geben, kämpfen, hart arbeiten und dann kommt alles so, wie es kommen muss“, schilderte Pavlovic, der betonte: „Ich bin großer Bayern-Fan.“

Galm und Tuchel entscheidend am Pavlovic-Aufstieg

Ein wesentlicher Faktor war dann natürlich auch Thomas Tuchel, der Pavlovic im vergangenen Sommer zu den Profis geholt und mit 22 Einsätzen belohnt hat. „Ich bin sehr dankbar für alles, was er und sein Trainerteam für mich getan haben. Sie haben mir die Chance gegeben, mich zu zeigen. Das werde ich nicht vergessen“, führte er aus. Inzwischen erinnert kaum noch was an die Probleme, die Pavlovic als Jugendlicher hatte. So gehört er heute mit stolzen 1,88 zu den größten Bayern-Profis.