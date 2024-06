"Jugendwahn" bei der Eintracht: Auch Fenyö erhält Vertrag

Der Fußball-Bundesligist hat am dritten Tag in Folge ein 18 Jahre altes Eigengewächs mit einem Profivertrag ausgestattet.

"Jugendwahn" bei Eintracht Frankfurt: Der Fußball-Bundesligist hat am dritten Tag in Folge ein 18 Jahre altes Eigengewächs mit einem Profivertrag ausgestattet. Am Donnerstag erhielt Mittelfeldspieler Noah Fenyö einen Kontrakt bis Juni 2026 - wie schon Junior Awusi Boddien und Anas Alaoui zuvor.