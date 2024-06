Nach Vorwürfen: Kahn feuert gegen "ewigen Experten" Matthäus zurück!

Matthäus hatte in der aktuellen Ausgabe der Sport Bild in seiner EM-Kolumne geschrieben, dass sich Bayern-Sportvorstand Max Eberl in einem „Dilemma“ befinde. „Unter seinem Vorgänger Hasan Salihamidzic und CEO Oliver Kahn wurde viel Geld – sagen wir mal so – nicht gut angelegt. Sondern in hohe Ablösen für Spieler und Trainer gesteckt und in deren Abfindungen“, behauptete der 63-Jährige. Außerdem seien die Spielergehälter auch während Kahns Amtszeit „explodiert“, meinte Matthäus: „Einige Spieler bei Bayern waren und sind überbezahlt.“