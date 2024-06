Spannender Transfer! Juwel aus Barcelona wechselt in die Bundesliga

Der 16 Jahre alte Innenverteidiger wechselt aus der U18 des FC Barcelona ins Rheinland und erhält einen Vertrag bis 2027. Das teilte der Werksklub am Mittwoch mit.

„Andrea Natali war in diesem Sommer als italienischer U17-Europameister ein hochinteressanter und stark umworbener Spieler“, sagte Leverkusen Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: „Auf Sicht bringt er alle Voraussetzungen mit, um ein wesentlicher Faktor für unsere Werkself der Zukunft zu werden.“

Abwehr-Ass in zweiter Generation

Natali ist der Sohn des langjährigen Serie-A-Verteidigers Cesare Natali (u.a. AC Florenz, Atalanta Bergamo, FC Bologna) und spielte vor seiner Zeit bei Barca in der Jugend des AC Mailand und für Barcas Lokalrivalen Espanyol. Das spanische Medium Sport beschrieb ihn vor zwei Jahren als „einen der am meisten versprechenden Verteidiger in der Barca-Jugend“.