TV-Zoff! Bayern schaltet sich wohl ein

Fußball-Rekordmeister Bayern München will sich offenbar in den Streit zwischen der Deutschen Fußball Liga (DFL) und dem Streaminganbieter DAZN einschalten. Wie die Bild-Zeitung berichtet, sollen die Münchner am Mittwoch ein dreiseitiges Schreiben an die DFL-Geschäftsführung mit detaillierten Fragen zu den Hintergründen der öffentlich ausgetragenen Auseinandersetzung mit DAZN geschickt haben. Nach SID-Informationen ist ein solches Schreiben bei der DFL bis zum frühen Mittwochabend aber noch nicht eingegangen.