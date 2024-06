Medien: St. Pauli und Brighton einigen sich wegen Hürzeler

Der Trainer wird wohl mehr Geld in die Kasse spülen als jeder Abgang eines Pauli-Spielers.

Der Trainer wird wohl mehr Geld in die Kasse spülen als jeder Abgang eines Pauli-Spielers.

Erst der Bundesliga-Aufstieg, nun der Abschied: Dem Wechsel von Erfolgstrainer Fabian Hürzeler vom FC St. Pauli in die englische Premier League zu Brighton & Hove Albion steht wohl nichts Wesentliches mehr im Wege. Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, haben sich beide Vereine auf eine Ablösesumme von 7,5 Millionen Euro plus Boni geeinigt - damit wäre Hürzeler der teuerste Abgang in der Vereinsgeschichte der Hamburger.