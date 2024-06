Nach Leihe: Leverkusens Pentz wechselt fest nach Bröndby

In 17 Liga-Spielen für den Klub kassierte der 27 Jahre alte Torhüter nur 14 Gegentore und damit die wenigsten in Dänemarks erster Liga.

Doublesieger Bayer Leverkusen gibt Torhüter Patrick Pentz fest an den dänischen Erstligisten Bröndby IF ab. Das teilte der Verein am Montag mit. Schon in der vergangenen Saison hatte Pentz auf Leihbasis in Bröndby gespielt und sich dort zur Nummer eins entwickelt. Bei der EM in Deutschland steht er im Kader der österreichischen Nationalmannschaft.