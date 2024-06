Neuer BVB-Trainer Sahin - diese Stars zittern jetzt

Der Trainer-Knall in Dortmund schafft Gewissheit - einige BVB-Spieler können den Wechsel wohl kaum erwarten, andere müssen um ihren Platz im Team zittern. Darüber diskutieren SPORT1-Reporter Manfred Sedlbauer und BVB-Reporter Oliver Müller in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Dortmund-Woche“.

Der Trainer-Knall in Dortmund schafft Gewissheit - einige BVB-Spieler können den Wechsel wohl kaum erwarten, andere müssen um ihren Platz im Team zittern. Darüber diskutieren SPORT1-Reporter Manfred Sedlbauer und BVB-Reporter Oliver Müller in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Dortmund-Woche“.

Neuer Trainer, neue Chance! Zumindest ein paar BVB-Spieler dürften sich über den Wechsel an der Seitenlinie freuen. Die Kritik, auch aus Mannschaftskreisen, wurde immer lauter, skeptische Stimmen verstummten auch nach dem Einzug in Champions-League-Finale nie.

BVB-Coach Sahin will BVB-DNA zurückbringen

Für SPORT1-Reporter Manni Sedlbauer ist in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Dortmund-Woche“ klar: „Sahin will wieder ein Stück weit BVB-DNA zurückbringen. Ich glaube, dass wir in Zukunft wieder häufiger ein 4:3 als ein 1:0 sehen werden. Das ist sein Verständnis von Fußball. Offensiv und begeisternd.“