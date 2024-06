Patrick Drewes kehrt zum VfL zurück

Drewes hatte bereits von 2019 bis 2021 für Bochum gespielt, anschließend ging es in die 2. Liga.

Drewes hatte bereits von 2019 bis 2021 für Bochum gespielt, anschließend ging es in die 2. Liga.

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat Torhüter Patrick Drewes zurückgeholt. Der 31-Jährige kommt vom Karlsruher SC und erhält in Bochum einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Drewes hatte bereits in den Jahren 2019 bis 2021 für den VfL gespielt, anschließend wechselte er zum SV Sandhausen in die 2. Liga, ehe er sich 2023 dem KSC anschloss.