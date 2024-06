Reschke: Leverkusen-Dominanz "überzogene Erwartungshaltung"

Der langjährige Bundesliga-Funktionär Michael Reschke glaubt trotz der Fabelsaison seines Ex-Klubs Bayer Leverkusen noch nicht an eine Dominanz des Doublesiegers in den nächsten Jahren. "Die Vorstellung einer Ära, in der man laufend Deutscher Meister wird, ist eine überzogene Erwartungshaltung", sagte Reschke im Interview mit ran. Dennoch werde der Meister und Pokalsieger sich "in den nächsten drei, vier Jahren für die Champions League qualifizieren und auch ein gewichtiges Wort im Kampf um die Meisterschaft mitsprechen", prophezeite er.